Palermo, per gli studenti uno spettacolo contro la violenza di genere: «La prevenzione parte anche dalla scuola»

Al centro del dibattito l’importanza di portare dentro le scuole questo tipo di tematiche, provando ad educare fin da subito «al rispetto delle differenze e al contrasto della violenza contro le donne - sottolinea Pierro - lo spettacolo ci ha aperto gli occhi su quanto in realtà siamo ancora catturati da una serie di abitudini e stereotipi che ci fanno crescere pensando di essere differenti. Da qui nasce l’alibi del sopruso e della violenza». Il fenomeno è nazionale e trasversale, «non esistono dati che indichino delle differenze tra regione e regione - spiega il dirigente della Divisione anticrimine della questura di Palermo Rosaria Maida - riguarda tutti. Io ho iniziato ad occuparmi di questo settore nel 2003, arrestando tantissimi uomini autori di violenza su donne e minori: stalking, maltrattamento, cyber bullismo e bullismo sono strumenti che sono stati ampliati di recente a tutta una serie dei reati spia molto importanti, per cui noi oggi possiamo intervenire di iniziativa per lesioni, percosse, violenza privata, violazione di domicili, danneggiamento e per revange porn». Madia si è poi soffermata sull’evoluzione quasi imposta dagli smartphone: «Sono cambiate le tecniche di indagine - spiega - ormai tutto viene immortalato e diventa virale in pochi secondi. Non inviate mai foto o video e non fornite mai le vostre credenziali social a nessuno».