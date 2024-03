Da Placido Rizzotto alla febbre spagnola, il direttore Marco Romano a «Il giorno e la storia»

Il 10 marzo 1948 il sindacalista siciliano Placido Rizzotto viene rapito e ucciso dalla mafia, che non gli perdona l’impegno a fianco del movimento contadino per l’occupazione della terra. C’è anche questa ricorrenza tra quelle scelte e commentate da Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia, che torna come editorialista della settimana dal 4 al 10 marzo a «Il giorno e la Storia», il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.

La settimana di Romano, si apre, lunedì 4 marzo tornando al 1861: Abramo Lincoln giura come sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’America e, durante il suo mandato si batte per abolire. Una scelta che gli costerà la vita, quattro anni dopo. Martedì 5 il ricordo va al 1943 a Torino, quando gli operai di Mirafiori danno inizio al grande sciopero antifascista, primo grande atto di Resistenza, mentre mercoledì 6 è di scena lo stesso giorno del 1836 quando termina l’assedio messicano a Fort Alamo, in Texas. Tutti i suoi difensori, paladini dell’indipendenza del Texas, muoiono e i nomi di David Crockett, Jim Bowie e William Barrett Travis entrano nella leggenda. Giovedì 7 ricorre la nascita nel 1908 di Anna Magnani. Antidiva per eccellenza e grandissima attrice, raggiunge fama mondiale nel 1946 grazie al film manifesto del Neorealismo: «Roma città aperta» di Roberto Rossellini.