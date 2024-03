Ritrova il suo romanzo dopo 27 anni e lo pubblica: «Male dentro», il thriller del farmacista-scrittore siciliano

È rimasto per oltre un quarto di secolo confinato in un floppy disk, nei mesi scorsi il ritrovamento in un cassetto di una scrivania dimenticata da parte del suo autore. Una storia nella storia quella del romanzo Male Dentro, opera prima di Jo Burnette, lo pseudonimo del farmacista siciliano con la passione per il thriller paranormale. Scritto nell'estate del 1997, Male Dentro dal 29 febbraio scorso ha finalmente visto la luce. Burnette ha voluto dare seguito alla inattesa scoperta e dopo aver rivisto quel romanzo nato dalla sua penna durante gli anni dell'università ha deciso di chiudere il cerchio dandolo alle stampe. Il farmacista-scrittore ha scelto il metodo del self-publishing per realizzare il suo romanzo ambientato negli anni novanta del secolo scorso.

Appassionato di Stephen King e di altri celebri autori di thriller e gialli, Jo Burnette con Male Dentro scandaglia le paure recondite dell'essere umano e dà loro forma con un susseguirsi di emozioni forti e colpi di scena che portano il protagonista ad attraversare gli inferi fino a giungere alla redenzione finale. Ambientato in una piccola cittadina nell'hinterland romano, il romanzo trae origine dall'esplosione di una centrale industriale che sconvolge la notte silenziosa di una zona periferica di Berlino est nel 1979. Le emanazioni tossiche si diffondono per l'aria, investendo un neonato innocente e innescando un'alterazione del suo dna.