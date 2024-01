Makari 3, dal 18 febbraio al via la nuova stagione con Claudio Gioè: le date

Tra poco meno di un mese debutta in tv la terza stagione di Makari, la fiction di Rai1 girata in Sicilia con protagonista l'attore Claudio Gioè. Adesso è ufficiale: da domenica 18 febbraio al prossimo 10 marzo andranno in onda i nuovi e tanto attesi episodi del giornalista Saverio Lamanna e del suo amico Piccionello.

La regia è di Michele Soavi e la fiction, seguita da oltre 5 milioni di telespettatori, è tratta dalle opere di Gaetano Savatteri edite in Italia da Sellerio. Makari 3, atteso in quattro puntate, è molto atteso dal pubblico.

Il cast

Confermato il cast fisso della scorsa stagione: Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna, Domenico Centamore in quello di Peppe Piccionello, Ester Pantano interpreta Suleima, Filippo Luna nel ruolo del vicequestore Randone, Tuccio Musumeci nel ruolo del padre di Lamanna e Antonella Attili in quello di Marilù. Nel cast ci sono due novità: Serena Iansiti nei panni di Michela ed Eugenio Franceschini interpreta Giulio.