Da Baglioni ai Coldplay e Taylor Swift, tutti i concerti del 2024

Il 2024 sarà un anno interessante per gli appassionati dei live: tra grandi ritorni e appuntamenti con artisti emergenti, il calendario è ricco a cominciare già da gennaio con il rock-opera-show aTUTTOCUORE di Claudio Baglioni ideato, progettato e realizzato con Giuliano Peparini che debutta il 18 gennaio a Pesaro.

Fino al 24 gennaio il Laura Pausini World Tour resta in Italia per poi fare rotta in Europa. A febbraio il ritorno in scena di Giovanni Allevi che, dopo la malattia, ricomincia dal teatro Regio di Parma il 12 febbraio. Marzo è il mese dei concerti evento, di Renato Zero protagonista con il suo Autoritratto con 4 date a Firenze (dal 2 al 6) e 5 a Roma (dal 13 al 21).

Ad aprile si esibisce nei teatri Samuele Bersani con l’orchestra, mentre Annalisa e i Pinguini Tattici Nucleari (che continueranno anche a maggio) portano nei Palasport il loro Non perdiamoci mica di vista - Fake news indoor tour. A giugno Gigi D’Alessio si prende per 5 serate piazza del Plebiscito a Napoli e per 2 il Velodromo Paolo Borsellino a Palermo.

Ultimo canta negli stadi di Napoli, Torino, Roma, Messina e Padova dal 8 giugno al 6 luglio. Il 7 giugno è il giorno in cui parte dallo stadio Meazza il Vasco Live 2024 con 7 date a San Siro e 4 al San Nicola di Bari. Dopo aver occupato per diversi anni l’Arena di Verona ed essere passato da Campovolo per le sue date italiane, Zucchero Sugar Fornaciari sceglie gli stadi per l’Overdose d’amore Tour: 5 le tappe in Italia al via da Udine il 23 giugno per chiudere al Meazza il 4 luglio.

Anche i Negramaro celebrano 5 appuntamenti negli stadi dal 15 giugno a Napoli al 6 luglio al San Nicola di Bari. E così Max Pezzali con Max Forever con un tour al via da Trieste il 9 giugno che si chiude con una doppia data a San Siro l’1 e il 2 luglio. Il Meazza di Milano accoglierà anche i fan del rapper Sfera Ebbasta il 24 e 25 giugno, mentre Salmo & Noyz Narcos raccoglieranno i fan con il loro Hellraisers Live alla Fiera di Rho Milano (15/6) e all’ippodromo Le Capannelle di Roma (21/6).

Tante anche le star internazionali che si esibiranno in Italia. Torna Bruce Springsteen con la E Street band l’1 e il 3 giugno nello stadio San Siro di Milano. Un’unica data sia per i Green Day all’ippodromo di Milano il 16 giugno sia per i Coldplay (nella foto) il 12 luglio a Roma. La cantattrice Taylor Swift, che la rivista Forbes ha indicato come la celebrità più pagata del mondo e Time come persona dell’anno, si esibisce al Meazza di Milano, l’11 e 13 luglio. Il poliedrico Mika porterà i brani del suo ultimo album in francese Que Ta Tête Fleurisse Toujours sul palco del Lucca Summer Festival il 19 luglio.

La calda voce di Lana del Rey si potrà ascoltare il 4 giugno all’Ippodromo Snai di Milano. Le uniche date italiane di Lenny Kravitz saranno al Lucca Summer Festival e all’Umbria Jazz a Perugia, rispettivamente il 12 e 13 luglio. Un’unica tappa italiana per Sting che canterà al Forte Arena di Margherita di Pula il 3 agosto, mentre Ed Sheeran sarà a Lucca l’8 e 9 giugno dove si esibirà nell’Area Mura Storiche durante il Lucca Summer Festival, manifestazione che ospiterà anche Rod Stewart il 7 luglio. Ai nostalgici il 2024 regalerà concerti di icone inossidabili. I Depeche Mode di Dave Gahan regaleranno emozioni a vecchi e nuovi fan con il Memento Mori World Tour che fa tappa al Mediolanum Forum di Milano il 28 e 29 marzo.

I Take That torneranno a far vibrare i cuori dei fan con 4 concerti: a Marostica (7 luglio), Roma (8 luglio), Trani (10 luglio) e Bologna (11 luglio). La leggendaria rock band inglese dei Deep Purple suona il 10 luglio al Parco della Musica di Roma, e i Toto hanno annunciato 4 concerti tra cui le date del 17 luglio a Perugia e del 22 luglio a Ostuni. Infine, Bruce Dickinson, frontman degli Iron Maiden torna in Italia e si esibisce a Roma il 5 luglio e a Padova il 6 luglio.