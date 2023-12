Vi abbraccerei tutti, casting per il nuovo film diretto da Debora Scalzo e ambientato in Sicilia

La Sicilia ancora set cinematografico: nuovi casting sono previsti per il nuovo film «Vi abbraccerei tutti», diretto da Debora Scalzo che, recentemente, ha prodotto il docufilm «Paolo Vive» dedicato al giudice Paolo Borsellino. Le riprese si svolgeranno a fine 2024, ma la casa di produzione è alla ricerca di attori e comparse, uomini e donne, con particolari requisiti, dai 18 ai 60 anni.

Vi abbraccerei tutti

«Vi abbraccerei tutti», prodotto dalla stessa regista con Dip Studio Production, in collaborazione con Catania Film Commission e il Comune di Catania, si ispira all'omonimo romanzo di Luciano Traina, fratello di Claudio, uomo della scorta di Paolo Borsellino che rimase coinvolto nell'attentato in via D'Amelio a soli 26 anni.

I requisiti

Per partecipare al casting occorre essere: maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, residenti in Sicilia, ottima padronanza del siciliano, esperienza nel settore cinematografico. Per il ruolo da protagonista, e quindi per l'interpretazione del poliziotto Claudio Traina, occorre possedere alcuni requisiti: sesso maschile; occhi e capelli castani; altezza 1,70/1,75 metri; nessun tatuaggio; taglia 46/48; siciliano o di origine siciliana.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare una foto in primo piano, figura intera, curriculum artistico e uno showreel all'indirizzo email: [email protected]. Chi verrà selezionato verrà contattato per partecipare ai provini.

I provini

I provini, ai quali parteciperanno soltanto le persone che verranno selezionate, si svolgeranno presso la sede della Catania Film Commission, in via San Giuliano 307, dalle ore 14 alle ore 19, il 27 e 28 febbraio 2024.