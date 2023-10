Il tour di Capossela in Sicilia: tappe a Ragusa, Catania e Palermo

Vinicio Capossela approda in Sicilia con il suo tour dal titolo «Con i tasti che ci abbiamo - tredici canzoni urgenti in teatro». Si esibirà sabato alle 21 nel teatro Duemila di Ragusa, domenica alle 21 nel Teatro Massimo Bellini di Catania e lunedì alle 21 nel Teatrol Golden di Palermo.

«È un concerto - dice Capossela - che prende corpo dal disco Tredici canzoni urgenti, canzoni di carattere civile che rispondono a un fenomeno: come diceva Benjamin Quando la politica diventa spettacolo - spesso incivile - allora lo spettacolo deve diventare politica civile. Allo stesso tempo è un concerto che ha che fare con la sospensione dell’incredulità, quindi col mondo dell’immaginazione, perché l’immaginazione è la nostra grande opportunità di trasformare i limiti in possibilità».

«Abbiamo chiamato questa serie di concerti in teatro ‘con i tasti che ci abbiamò - ha aggiunto il cantautore - perché quando mancano dei tasti dal pianoforte bisogna cercare melodie con quelli che sono rimasti. Il nostro concerto vorrebbe essere un invito a fare con quello che si ha, a fare dei limiti una possibilità e soprattutto a non avere paura di sbagliare».

Capossela sta presentando nei principali teatri italiani l’ultimo lavoro discografico «Tredici Canzoni Urgenti» uscito ad aprile e vincitore della Targa Tenco 2023 nella categoria miglior album in assoluto. Oltre alle canzoni del nuovo disco, in scaletta anche spazio per alcuni dei brani del suo repertorio.

Ad accompagnare Vinicio Capossela sul palco Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello e Michele Vignali al sassofono.