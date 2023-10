Come partecipare, ecco tutte le informazioni

GDScuola non ha limiti di partecipazione: possono aderire sia le scuole pubbliche, paritarie e non. Gli istituti possono contattare il Giornale di Sicilia telefonando al numero 091 6627371 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Il Giornale di Sicilia risponderà alle manifestazioni di interesse in cui dovranno essere comunicato il nome di un referente della scuola e il suo contatto telefonico oppure il suo indirizzo di posta elettronica. La redazione invierà via mail la presentazione del progetto e la scheda di adesione. Gli istituti saranno successivamente contattati dalla redazione per concordare la data di pubblicazione degli articoli e i dettagli sulla scrittura dei pezzi. La scelta degli argomenti è libera.

Il docente referente, in raccordo con la direzione stessa dell’Istituto, avrà il compito invece di ricevere e raccogliere i materiali prodotti dagli studenti (nelle diverse classi e plessi dell’Istituto) e poi trasmetterli alla redazione di GDScuola con le modalità previste sulla mail: testi in formato word, foto e disegni in jpg all’indirizzo [email protected] oppure all'indirizzo del giornalista che contatterà l’istituto.

Sarà la scuola a individuare un’edicola e a concordare con la stessa le modalità di consegna dei giornali che verranno forniti all’istituto ogni lunedì.