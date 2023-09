Bruce Springsteen rinvia tutti i concerti del 2023

Bruce Springsteen ha rinviato il resto dei concerti del tour con la E Street Band ancora in programma per il 2023. Il cantante, che ha compiuto 74 anni la scorsa settimana, non si è ancora ripreso dall’ulcera peptica che i medici gli hanno diagnosticato. Qualche settimana fa, per lo stesso motivo, Springsteen aveva postposto otto serate.

In una dichiarazione postata sui social il cantante ha detto che, «su consiglio medico», saranno adesso rinviati altri 14 concerti in Canada e negli Usa, per un totale di 22 date. Se ne riparlerà il prossimo anno: «Sto meglio e non vedo l’ora di rivedervi tutti nel 2024», ha detto Bruce.

Il tour, che ha preso il via in febbraio da Tampa in Florida, è il primo con la E Street Band dal 2017. Dopo una prima puntata negli Stati Uniti, Springsteen ha cantato in Gran Bretagna, Italia, Germania, Svezia e Olanda, per tornare in agosto negli Usa in agosto e agli inizi settembre prima della sospensione.