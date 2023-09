È morto Franco Migliacci, scrisse «Nel Blu dipinto di Blu»

È morto a Roma all’età di 92 anni, Franco Migliacci, noto paroliere e autore, tra l’altro, di «Nel blu dipinto di Blu» grande successo interpretato da Domenico Modugno e divenuto famoso in tutto il mondo. A darne la notizia, il direttore del Tg5 Clemente Mimun attraverso i social. «Franco Migliacci - scrive - paroliere di alcune tra le più belle canzoni italiane (tra cui «Nel blu dipinto di blu»), produttore discografico, editore musicale e talent scout, si è spento a 92 anni in una clinica romana. Accanto a lui, fino alla fine, la sua famiglia».

Produttore discografico, editore musicale e talent scout, era a Mantova, il 28 ottobre 1930, ha studiato a Firenze da dove, grazie a un concorso per giovani attori partì alla volta di Roma per una tre giorni a Cinecittà. Ebbe un ruolo in un film con Nino Taranto ma poi iniziò a lavorare facendo comparse altre piccole parti in circa 18 pellicole. Ha lavorato negli sceneggiati televisivi e in numerosi radiodrammi. E’ stato illustratore per Il Pioniere diretto da Gianni Rodari. Il grande successo lo raggiunge però con la canzone che poi divenne emblema dell’italianità ovvero: Volare - Nel Blu dipinto di Blu - Nel giugno del 1957, in una giornata che si prospetta negativa, Migliacci, preso dallo sconforto, ha un’intuizione: mandare «a quel paese il mondo» dipingendosi le mani e la faccia di blu per sparire nel blu, dipinto di blu. In sei mesi nasce il ritornello ‘Volare oh oh’ cui Domenico Modugno si appassiona. La canzone Nel blu dipinto di blu viene presentata al Festival di Sanremo 1958, dove si classifica al primo posto, e al terzo posto all’Eurovision Song Contest. E’ un successo planetario, accompagnato dal famoso gesto di allargare le braccia quando si canta il ritornello, in un gesto liberatorio.