Recital di Lidia Schillaci in tour siciliano

La pop music di Lucio Dalla si fonde con i suoni armonici della Women Orchestra in uno spettacolo che ha insita in sé la libertà espressiva tipica del jazz. Futura, donne per Lucio è il recital ideato da Lidia Schillaci, cantautrice di Castellammare del Golfo, che vedrà in tour per la Sicilia con lei sul palco l’orchestra sinfonica tutta al femminile. Il debutto venerdì 28 luglio, ore 21,30, in piazza Stenditoio a Castellammare del Golfo, poi tappa a Petralia Soprana (domenica 30), Aci Bonaccorsi (domenica 6 agosto) e Piazza Armerina (giovedì 10 agosto).

«Per raccontare la sensibilità di Lucio Dalla, dei suoi testi poetici e delle sua sperimentazione musicale abbiamo voluto puntare sul talento di artiste tutte donne, per esaltare ancor di più quella capacità di leggere nella profondità dell’essere umano spesso tipicamente femminile, o comunque associata al lato femminile della coscienza di ciascuno» dice Lidia Schillaci. Quindici i brani dell’artista bolognese che verranno proposti al pubblico. Agli arrangiamenti ex novo, volti ad esaltare la bellezza delle canzoni di Lucio, hanno lavorato Lidia Schillaci insieme a Fabrizio Lamberti per la parte pop, e Valter Sivilotti per quella sinfonica, insieme a Daniele Russo e Salvatore Sabatino.