Fotografia, in Sicilia 137 iscritti al Premio Driving Energy: i finalisti in mostra al Palazzo delle Esposizioni

In Sicilia sono 137 gli iscritti su 2.800 totali al «Premio Driving Energy 2023 - Fotografia Contemporanea», organizzato da Terna e che quest’anno come tema ha l’«Elogio dell’equilibrio», con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore.

Da Palermo oltre il 25% delle domande ricevute a livello regionale, un lavoro fotografico è arrivato anche dal comune di Buccheri, in provincia di Siracusa, di appena 1.955 abitanti.

In Sicilia oltre il 38% delle domande pervenute sono state sottoscritte da donne, a conferma dell’impegno di Terna sul tema dell’inclusività di genere e la volontà di valorizzare sempre di più le nuove generazioni di autori.

«La risposta artistica al tema del premio è stata così ampia e articolata - dice in una nota Terna - da delineare una sorprendente indagine su cosa sia l’equilibrio per gli italiani: un concetto dinamico, complesso e in costante evoluzione, come l’attività svolta da Terna. Il vasto numero di soggetti evocati, di approcci stilistici utilizzati e, non ultime, le argomentazioni tratteggiate a supporto delle opere, rappresentano un inedito patrimonio creativo ed espressivo».

I lavori fotografici dei 2.800 iscritti sono ora al vaglio della giuria presieduta da Lorenza Bravetta, consulente nel campo della fotografia e curatrice del settore fotografia, cinema e nuovi media de La Triennale di Milano.

Il «Premio Driving Energy 2023» prevede che i giurati siano coadiuvati, oltre che dal curatore Marco Delogu, anche dal Comitato di Presidenza, che vede la presenza di Igor De Biasio e Giuseppina Di Foggia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna.

Le 40 opere fotografiche finaliste, tra cui le vincitrici, saranno presentate in una mostra gratuita a Palazzo delle Esposizioni, a Roma, dal prossimo 26 settembre, giorno della proclamazione dei 5 vincitori, fino al 15 ottobre.

I lavori saranno inoltre pubblicati nella quarta edizione del volume fotografico «Driving Energy», che costituisce il catalogo ufficiale del premio.