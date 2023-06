I greci in Sicilia raccontati attraverso testi e foto: «Tributo alla cultura dell'Isola»

Un tributo alla cultura siciliana. Con queste parole Saverio Continella, amministratore delegato Banca Agricola Popolare di Ragusa descrive il libro strenna della Banca Agricola Popolare di Ragusa I Greci di Sicilia. Le città, presentato oggi all'Ars a Palermo. Il volume tratta l’appassionante storia della colonizzazione greca dell'Isola.

«L’idea nasce all’interno della banca – spiega Continella -. Una delle sue missioni infatti è anche quella di promuovere la cultura fuori dai territori in cui operiamo. Siamo siciliani e orgogliosi di esserlo. Abbiamo ricordato i greci in Sicilia che l’hanno attraversata tutta. La produzione di questo volume è di Banca agricola popolare di Ragusa e ci siamo serviti della collaborazione di fotografi di qualità che, attraverso un’interpretazione dall’alto, danno una visione diversa e moderna del nostro territorio. Una banca ha una funzione economica, sociale, occupazionale e ambientale».

L’introduzione del libro è stata curata dall’archeologo Massimo Cultraro. «Abbiamo messo in evidenza alcuni elementi che caratterizzano la storia dell’archeologia e delle città greche di Sicilia nel momento straordinario della colonizzazione greca – commenta Cultraro, archeologo e docente dell’Università di Palermo -. Abbiamo smontato dei luoghi comuni dimostrando che la Sicilia, al pari della Grecia e di altre realtà del Mediterraneo, era in grado di elaborare l’idea di città».

Tra i siti descritti, studiati e fotografati «sicuramente Siracusa – spiega Giovanni Di Stefano, già direttore del Parco archeologico di Camarina e Cava di Ispica e docente universitario -, Selinunte, la collina orientale e il tempio G, il più grande tempio mai costruito dai Greci, grandi giganti di pietra con un altare straordinario e più di 50 metri di lunghezza. Questa è l’identità dei Greci d’Occidente».

Presenti anche Arturo Schininà, presidente della banca, Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Cesare, il fotografo, autore degli scatti del libro, Luigi Nifosì, e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno che fa sapere che «per sostenere l’iniziativa e dare un segnale, l’Assemblea regionale siciliana acquisterà delle copie per promuoverle». Il libro può essere acquistato nella filiale della Banca a Palermo in via Libertà, 32.

Nel video Saverio Continella, Massimo Cultraro, Giovanni Di Stefano.