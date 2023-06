Doppio concerto di Vasco a Rimini: «Gioia, solidarietà ed energia all’Emilia Romagna ferita»

Non poteva mancare il Blasco nella gara di solidarietà per le zone colpite dalle alluvioni. Il doppio concerto di Vasco allo stadio di Rimini, prova generale del tour che il 22 e il 23 giugno passerà da Palermo, è in programma stasera (primo giugno) e domani sera e servirà a «portare - come dirà il rocker dal palco - un po’ di gioia, solidarietà ed energia all’Emilia Romagna ferita, terra straordinaria di gente fiera e orgogliosa. che non molla mai. Siete fantastici, ce la farete tutti».

Dal presidente della Regione Stefano Bonaccini è arrivato un ringraziamento speciale per tutto quello che sta facendo. E dal vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, invece il cantante ha ricevuto un vero appello: «Caro Vasco, sii positivo, come lo sono stati i ragazzi e giovani volontari che per giorni hanno spalato fango e aiutato con ogni mezzo le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che ha investito l’Emilia-Romagna». E poi, usando le sue hit, il vescovo lo ha invitato a suggerire ai ragazzi «di non aver paura di una “vita spericolata” e di “andare al massimo” nell’amore verso gli altri, gli esclusi, i fragili, verso tutti. Chi vuol "trovare un senso a questa vita" lo può trovare nel rendere felici gli altri. Perché chi dona la sua vita la trova, e c’è più gioia nel dare che nel ricevere».

Vasco è stato il primo a dare l’esempio, facendo una donazione che, per una volta, ha reso pubblica con un post sui social: «Io l’ho già fatto, voi fate quello che potete». Nei giorni dell’alluvione era in Puglia per le prime prove con la band, è arrivato a Rimini il primo giorno di sole in Romagna, accolto con calore e la certezza che con il suo concerto darà la forza, la carica di cui hanno bisogno.

Vasco oggi e domani si esibirà a Rimini. Stasera per un soundcheck, solo per iscritti al Blasco fanclub. Domani, venerdi 2 giugno, la data zero. Due anteprime e poi il concerto speciale del Vasco live tour 2023, in partenza da Bologna il 6 giugno.

© Riproduzione riservata