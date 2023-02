De Crescenzo torna in Sicilia: concerti a Palermo e Catania il 6 e 8 marzo

Eduardo De Crescenzo torna in Sicilia con «Avvenne a Napoli passione per voce e piano», un concerto sospeso tra la migliore tradizione della musica napoletana e l’innovazione italiana. Due le date in programma nell’Isola: il 6 marzo al Teatro Golden di Palermo e l’8 marzo al Teatro Abc di Catania. Un omaggio che l’artista ha voluto rivolgere alle sue radici culturali, rileggendo la canzone classica napoletana dai suoi esordi, intorno al 1800, fino al 1950, quando con lo sbarco degli alleati americani arriverà in Italia il jazz e la musica cambierà per sempre. Ad accompagnarlo sul palco Julian Oliver Mazzariello, uno dei pianisti più incantevoli e geniali apparsi sulla scena musicale negli ultimi anni. E come in una macchina del tempo, Eduardo e Julian, trasportano l’ascoltatore nelle atmosfere di un mondo che raccontò in versi e in musica, la bellezza della città e il suo umano sentire, riscoprendo 20 grandi classici del passato come Serenata napulitana, I’ te vurria vasà e Maria Marì. Su alcuni brani interviene, riconoscibile e suggestiva, la fisarmonica di Eduardo, strumento che diventò popolarissimo in quel tempo, a suggello dell’enorme successo di quella «Canzone d’Arte», esclusiva e colta, e che pure riuscì a penetrare nelle case di tutti, anche di chi non poteva permettersi di comprare un pianoforte.

