Amadeus svela la scenografia del Festival e invita Fiorello a Sanremo: "Lo aspettiamo"

Amadeus torna ad invitare Fiorello al Festival di Sanremo a "Viva Rai2", in onda il 24 gennaio 2023. Il conduttore della gara canora ha inviato un video dal Teatro Ariston per presentare la scenografia del festival che si aprirà tra due settimane. La scenografia è stata realizzata da Gaetano e Maria Chiara Castelli. Si tratta di una grande cupola illuminata. Le scale, rispetto a quelle delle edizioni precedenti, sembrano meno lunghe e meno complesse. Subito sotto al palco, ben visibile e divisa in due golfi mistici tondeggianti, l’orchestra che vede da un lato la sezione ritmica e dall’altra i fiati e il coro. Nel mezzo la scala che scende in platea.

Ad un certo punto, Amadeus si è rivolto ad una maestranza che ha incontrato sulla scena: "Siamo in diretta su Viva Rai2 con Fiorello. Lo aspettiamo, vero?". "Certo che lo aspettiamo, non vediamo l'ora", la risposta. E ancora, Amadeus: “Lo aspettiamo. Mica lo dico io, lo dicono loro”.

Fiorello ha già detto che non andrà a Sanremo perché impegnato all’alba a Roma con "Viva Rai2", ma il programma va in onda fino al venerdì e dunque si potrebbe anche assistere ad una sorpresa nelle due conclusive serate. Fiorello e il suo staff al momento negano, ma i telespettatori sperano in un colpo di scena. Lui e il suo team per ora negano.

© Riproduzione riservata