Levante annuncia l'uscita del suo nuovo album: è «Opera Futura»

Prima, l'annuncio del suo ritorno in gara a Sanremo 2023 con il brano "Vivo", poi, la lieta sorpresa per i fan, l'uscita del nuovo album dal titolo "Opera Futura". La cantante Levante chiude il 2022 con tanti buoni auspici per l'anno che sta per iniziare.

L'artista, sul proprio profilo Instagram, ha svelato che "Opera futura" è il titolo scelto per il suo prossimo disco, che sarà il quinto della sua discografica. "È il racconto di un tempo in cui non sono mai stata, di una speranza che mai avrei saputo immaginare ma che sento di voler provare. È il mio quinto disco e sarà vostro dal 17 Febbraio", ha scritto la cantautrice. L'album, in uscita il prossimo 17 febbraio dopo il Festival, sarà disponibile dopo quasi quattro anni dal precedente "Magmamemoria".

Il prossimo febbraio Levante sarà una delle artiste protagoniste del Festival di Sanremo a distanza di tre anni dalla sua ultima partecipazione con il brano "Tikibombom", classificatosi al dodicesimo posto al termine della manifestazione. Gareggerà con il brano "Vivo" presentato sui social dall'artista con un post in cui ha fatto sapere: "Che bello tornare con musica nuova, linfa nuova, vita nuova". "Vivo" sarà all'interno del nuovo album.

