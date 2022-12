Domani (domenica 4 dicembre) alle 12.50, e la sera in replica alle 20.20, andrà in onda «Tgs Sette», il nuovo appuntamento con l'informazione a cura della redazione di Tgs. In questa puntata, condotta da Marina Turco, sarà ospite il presidente della Regione, Renato Schifani. In studio anche il direttore delle testate del Giornale di Sicilia, Marco Romano.

Saranno affrontati i temi della politica regionale, gli equilibri in Forza Italia e nella maggioranza all'Ars, le emergenze dell'Isola, dai rifiuti all'energia. Spazio anche alla cronaca con i servizi sui fatti salienti della settimana.

