Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Bruno Arena, anima dei "Fichi d'India"

È morto Bruno Arena, il comico che per anni ha fatto coppia con Max Cavallari nei Fichi d'India. Tra i primi a darne notizia è stato Paolo Belli, amico di lungo corso di Arena, che ha condiviso su Facebook una loro foto.

Bruno Arena era nato a Milano il 12 gennaio del 1957. Alla passione per la televisione, in particolar modo per la comicità e per la voglia di intrattenere, ha sempre affiancato quella per lo sport. Aveva conseguito il diploma all’ISEF, dopo aver frequentato il liceo artistico, ed era diventato un insegnante di educazione fisica. Grande appassionato di basket e calcio, tifosissimo dell’Inter.

Negli anni '90 con Max Cavallari danno vita a tormentoni e si fanno apprezzare per una comicità pulita, mai volgare. Il duo ha partecipato a diversi programmi Mediaset tra i quali "La sai l'ultima?", "Zelig", "Colorado".

Nel gennaio del 2013 Bruno Arena fu colpito da un aneurisma che gli causò un’emorragia cerebrale. Venne operato d’urgenze e riuscì a salvarsi, iniziando, nei mesi a venire, una lunghissimo percorso di riabilitazione. L'ictus aveva comunque lasciato dei segni indelebili e l'attore si muoveva sulla sedia e faceva fatica a parlare. Il 5 aprile 2014 Arena aveva fatto il primo ritorno in pubblico allo Stadio San Siro durante la partita che vedeva l'Inter (di cui era tifoso) affrontare il Bologna.

Il figlio Gianluca che, come il padre, ha deciso di seguire la carriera del cabaret, ha scritto su Instagram: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.

Commovente il post su Facebook del suo ex compagno di palcoscenico Max Cavallari: "Hai preso la valigia e le parrucche?…adesso farai ridere i grandi lassù… È solo un arrivederci. Ti amerò per sempre".

