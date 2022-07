Esce l'album-evento di Beyoncé: in rete violato l'embargo, i fan entrano in crisi

Renaissance, il settimo album in studio di Beyoncé, è uscito ieri - 28 luglio - clandestinamente e i fan della ex Destiny's Child, su tutte le furie, hanno implorato la rete di resistere alla tentazione di acquistarlo o condividerlo in alcun modo prima della data prevista del debutto, a mezzanotte.

Secondo Variety brani in formato flac «di alta qualità e che certamente sembrano provenienti dall’album» sono emersi prima dell'orario previsto, a dispetto dell’embargo. Mentre il team della cantante lavorava freneticamente per ripulire la rete dei file illegali, fan su Twitter hanno confermato scrivendo di avere trovato il cd e di averlo comprato in Europa. «Non potete essere ammiratori di Beyoncé e partecipare a questa operazione. Non rovinate questo momento per tutti», ha implorato uno di loro.

Renaissance, che esce anche in quattro diversi box set e in una edizione limitata di vinile già esauriti in prevendita sul sito online, è il settimo album dell’artista vincitrice di 28 Grammy, venti dei quali da solista, e il primo in sei anni dopo Lemonade del 2016. In giugno la cantante candidata agli Oscar 2022 per Be Alive dal film King Richard - Una Famiglia Vincente aveva fatto uscire il primo single, Break My Soul: «Creare questo album mi ha permesso di sognare e trovare una via di fuga in un momento spaventoso per il mondo», aveva spiegato su Instagram qualche giorno più tardi: «Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui niente si muoveva».

Il 30 giugno era poi uscita l’immagine di copertina, mozzafiato: seduta seminuda come Lady Godiva (o Bianca Jagger a Studio 54) sull'ologramma di un argenteo cavallo di cristallo. Poi, la scorsa settimana, la lista completa dei brani tra cui canzoni con Tems, Beam e Grace Jones e titoli come America Has a Problem che lasciano intravedere un messaggio politico.

Nel 2011, quando Barack Obama era presidente e Spotify dall’Europa muoveva i primi passi negli Stati Uniti, l’album 4 uscì tre settimane prima della data prevista. Nel 2013 con Beyoncé e tre anni dopo con Lemonade la cantante aveva colto i fan di sorpresa. Per Renaissance, l’album più atteso del 2022, Beyoncé ha seguito un percorso più tradizionale: l'annuncio di sei settimane fa era arrivato in coincidenza con una copertina di Vogue, seguito dal singolo che negli Usa ha messo la cantante sposata con Jay-Z nella categoria di Michael Jackson e Paul McCartney: gli unici artisti nella storia di Billboard a ottenere almeno 20 canzoni top 10 da solista e dieci come membri di un gruppo.

© Riproduzione riservata