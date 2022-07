Musica a lutto: morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls

La musica italiana oggi vive un giorno di lutto. È morto all'età di 72 anni il cantante e musicista genovese Vittorio De Scalzi, storico fondatore del gruppo rock progressivo dei New Trolls.

La notizia è stata diffusa dal profilo Facebook dell'artista attraverso un post: «Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “ quella carezza della sera”...lui vi ascolterà».

De Scalzi si era esibito una settimana fa in concerto a Sanremo, luogo a lui caro visto che partecipò a sette edizioni del festival. E proprio nella città ligure lunedì, nella sede del Club Tenco, si terranno i funerali in forma laica.

L'artista fondò i Trolls — successivamente New Trolls — negli anni Sessanta insieme a Pino Scarpettini e in poco tempo la band diventò una delle più note del movimento italiano del progressive rock. Portano la sua firma una ventina di dischi e raccolte. Nella sua carriera c'è spazio anche per la musica tradizionale genovese, da solista collaborò anche con Fabrizio De André, e fu anche autore per Mina e Ornella Vanoni.

Tanti i commenti di cordoglio e dolore sui social. Fra questi, tra i primi quello di Renato Zero: "Io sono qui dalle 4:30 di oggi, che respiro un vuoto assoluto, di una perdita per me profonda ed incolmabile. Quello che tenterò di fare per Vittorio, è adoperarmi, affinché non vengano dimenticati, i suoi talenti e la sua lealtà nei confronti della musica e di chi lo ha amato profondamente come me! Vi chiedo una preghiera per lui".

