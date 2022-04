In Sicilia le domeniche della grande bellezza: l'1 maggio musei e parchi archeologici aperti

Domenica 1 maggio torna l’ingresso gratuito nei parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Ingresso libero, quindi, per visitare i principali siti culturali regionali secondo quanto disposto dall’assessore Alberto Samonà che ha aderito all’iniziativa del ministero della Cultura.

«Musei e Parchi archeologici - afferma - sono nutrimento per l’anima, luoghi in cui possiamo respirare cultura a contatto con importantissime testimonianze della storia. Visitare un museo, un parco archeologico, una mostra, è l’occasione per riacquisire piena consapevolezza della nostra identità, contrassegnata da molteplici espressioni artistiche, storiche e culturali, che rendono la Sicilia unica al mondo». Domenica, dopo i lavori di ripristino per gli incendi dello scorso anno, sarà aperta al pubblico la Porta Sud del parco archeologico di Leontinoi (Carlentini) nell’area archeologica di San Mauro. L’area sarà successivamente aperta solo su richiesta, con prenotazioni al museo archeologico di Lentini.

