La Sicilia tifa per Davide Inserra, il 12enne siracusano in finale a Italia's Got Talent

Grande attesa per l'esibizione di Davide Inserra, il 12enne siracusano che questa sera (mercoledì 23 marzo) sarà in gara nella finalissima di Italia’s Got Talent, il fortunato programma televisivo in ondasu Sky e in replica su Tv8. Il talento del giovane siciliano, ballerino di break dance, è pronto ad esibirsi. Ore di prove per preparare al meglio l'esibizione ispirata dal suo rapper preferito, lo statunitense Eminem.

All'esordio davanti ai giudici Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano gli stessi sono rimasti entusiasti dalla prova del giovane dancer e l'ex nuotatrice ha premuto senza esitazione il “Golden Buzzer“ che ha qualificato il 12enne direttamente per la finale.

Al fianco di Davide il papà Giovanni, pronto a sostenere il figlio nel percorso del 12enne nel programma televisivo. "L'ingresso in finale - racconta papà Giovanni a Sicilia Fan - ci ha regalato tante emozioni. Una valanga di emozioni e di messaggi che ci hanno resi felici. Non mi aspettavo tutta questa vicinanza da parte di tante persone che si sono immedesimate e riviste in noi".

Il sogno di Davide era fare l'attore e durante un corso di recitazione e canto si è ritrovato a ballare la break dance che lo ha appassionato. "Ci siamo preparati ogni pomeriggio con ore di prove e speriamo di avere il supporto di tutta la comunità siciliana che già ci ha dimostrato grande affetto - conclude il padre - . Siamo strafelici per questa esperienza e tutto quello che ci ha dato".

