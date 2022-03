Jovanotti saluta la primavera con un nuovo singolo: la serenata rock "I love you baby"

Jovanotti saluta l'arrivo della primavera con il suo nuovo singolo "I love you baby" una serenata rock'n'roll. Il cantautore lancia un'altra versione di una delle cinque canzoni del “Disco del sole”. "E' primavera - scrive sulle sue pagine social - e da oggi in radio (e nelle piattaforme streaming) arriva il nuovo singolo! Ci siamo divertiti a cucire un abito da ballo per questa canzone che amo e che non vedo l’ora di fare dal vivo quando saremo tutti insieme con la voglia di guardare avanti".

Il cantante, attraverso le sue pagine social, commenta anche l'avvicinarsi della seconda edizione del "Jova Beach Party". "Primo giorno di primavera e primo sold out a Ravenna - commenta - . In arrivo nelle prossime ore nuovi soldout grazie! Questo è un segno chiaro che abbiamo voglia di vederci, di guardare avanti e di un appuntamento con la gioia e un grande rito collettivo per riprenderci i nostri corpi elettrici. Grandi giornate pazzesche di musica e avventura dalla mattina alla notte! Dal 2 luglio in giro con la luce negli occhi e il ritmo nel cuore!".