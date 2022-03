Masterchef, vince Tracy Eboigbodin: ecco chi è la 28enne che ha stupito i giudici

Tracy Eboigbodin è la vincitrice di MasterChef Italia. La 28enne veronese ha trionfato nell’undicesima edizione del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky.

Sul podio Carmine Gorrasi e Christian Passeri, mentre la quarta classificata è Lia Valetti, che è stata eliminata al termine del primo episodio della serata in cui sono stati ospiti i due chef tristellati Enrico Crippa (dal ristorante “Piazza Duomo” di Alba, in provincia di Cuneo) e Andreas Caminada (dal ristorante “Schloss Schauenstein”, in Svizzera).

Nel corso dell'ultima prova, i finalisti hanno presentato il proprio menù ideato in autonomia, frutto del loro estro ma anche delle esperienze acquisite nel corso degli anni.

Tracy Eboigbodin, cameriera di sala di origini nigeriana ma residente a Vallese di Oppeano (Verona), è stata proclamata vincitrice da Giorgio Locatelli, giudice del programma insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. A lei vanno 100.000 euro in gettoni d’oro, ma anche la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette dal titolo “Soul Kitchen - Le mie ricette per nutrire l’anima” (edito da Baldini&Castoldi in uscita il 15 marzo) e l’accesso ad un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

© Riproduzione riservata