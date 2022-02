Musica in lutto: è morto Massimo Barrale, primo violino dell'Orchestra sinfonica siciliana

Musica siciliana in lutto. Si è spento oggi, dopo una lunga malattia, Massimo Barrale, 64 anni, per molti anni primo violino dell'Orchestra sinfonica siciliana. Era andato in pensione a gennaio del 2020. L'inizio della carriera al Conservatorio di Palermo (diplomato con il massimo dei voti e la lode) , dove ha anche insegnato. Numerose e prestigiose le collaborazioni con grandi direttori d'orchestra, nel 2005 fondò l'Omniart Trio con cui si è esibito in giro per l'Italia e nel mondo.

"Stento ancora a crederci - è il commento di Manlio Messina, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, alla notizia della morte di Barrale - . Mancherà il tuo garbo, il tuo sorriso, la tua professionalità, mancherai tu! Sono certo che già starai suonando il tuo violino tra gli angeli. Che la terra ti sia lieve amico mio!", ha scritto l'assessore regionale.

