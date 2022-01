The Voice Senior, il vincitore è Annibale Giannarelli: conquista tutti con «Lo chiamavano Trinità»

Ha 73 anni ma la carica di un ventenne. E ha stupito tutti, ha emozionato con la sua voce. Annibale Giannarelli, concorrente del team di Gigi D’Alessio, ha vinto l'edizione 2021 di The Voice Senior.

L'artista, originario di Sassalbo, in Toscana, ha conquistato il pubblico con una grande interpretazione di «Lo chiamavano Trinità» di Franco Micalizzi. Con questo brano Giannarelli negli anni Settanta aveva raggiunto la notorietà internazionale. Allora era tornato da poco a vivere in Italia dopo un lungo periodo trascorso in Australia. Con quella canzone che lo aveva portato alla ribalta, si è nuovamente imposto all'attenzione di tutti trionfando nella seconda edizione del talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici e dedicato ai cantanti over 60.

La finalissima è stata caratterizzata da due manche ad eliminazione, seguita da uno scontro a quattro tra Annibale Giannarelli, Walter Sterbini (commerciante 66enne del team Berté), Claudia Arvati (vocalist 61enne, anche lei in squadra con Gigi D’Alessio) e Marcella Di Pasquale (parrucchiera 64enne dai capelli arcobaleno del team Clementino). Da questo confronto è poi arrivata la scelta del vincitore.

A entusiasmare il pubblico dell'ultima puntata anche il super ospite Riccardo Cocciante che ha aperto la trasmissione celebrando i 20 anni della sua opera popolare «Notre Dame De Paris». Cocciante è stato anche protagonista dell’opening insieme ai 12 finalisti che hanno duettato con lui su due suoi grandi successi, «Io canto» e «Se stiamo insieme».

