Re minore, del regista siciliano Ferlito, in concorso per i Premi David di Donatello

Il lungometraggio Re Minore, diretto dal regista Giuseppe Ferlito, è tra i film italiani in concorso ai Premi David di Donatello 2022. Re minore è un lungometraggio poetico e drammatico, in cui la musica fa da fondamento alla storia che coinvolge Mimì (Gabriele Ferrantelli), musicista sperimentale tornato in Sicilia. Nel confronto artistico tra il protagonista Mimì e Corona (Vincenzo Catanzaro), il suo vecchio maestro di musica, si innesca la metafora della doppia anima della Sicilia, quella antica e quella moderna. Il film è stato girato quasi completamente in Sicilia, terra di origine del regista Giuseppe Ferlito, che dirige da oltre 25 anni la Scuola di Cinema Immagina di Firenze e che nella sua carriera cinematografica ha realizzato diversi film, alcuni indipendenti e altri distribuiti su scala nazionale.

«È stata - dice Il protagonista del film Gabriele Ferrantelli - la mia prima esperienza nel mondo del cinema. Mimì, il personaggio che interpreto, esprime la forte volontà di una Sicilia che vuole riscattarsi, guardare al futuro e progredire. Un’immensa gioia quella di aver fatto parte di questo significativo progetto culturale, costruito da un grande regista e un eccellente Maestro di cinema, Giuseppe Ferlito, che ringrazio per avere creduto e scommesso in me».

Re minore ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti: ha vinto la 74° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, aggiudicandosi il Primo Premio della Giuria popolare internazionale e il Gran Trofeo Golfo di Salerno Ignazio Rossi; ha trionfato come Miglior Film al Salento International Film Festival 2021 ed è stato decretato vincitore assoluto della seconda edizione del Premio Shinema per il Cinema Contemporaneo.

