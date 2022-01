Vercelli, è morto Nino Cerruti: lo stilista amato dalle star del cinema

All’età di 91 anni è morto Nino Cerruti, stilista e imprenditore noto in tutto il mondo per le sue doti e capacità manageriali e molto amato dalle star del cinema nonché grande protagonista del secolo scorso. Alla fine degli anni ‘70 lancia anche il primo profumo maschile legato al brand, dal nome «Nino Cerruti», seguito da altre intuizioni ed innovazioni: negli anni ‘80 la linea sportswear, particolarmente apprezzata per l’abbigliamento dedicato al tennis e allo sci. In breve sponsorizza atleti di fama mondiale come il tennista statunitense Jimmy Connors e lo sciatore svedese Ingemar Stenmark.

Fu anche il designer ufficiale della Ferrari di Formula 1

La popolarità del marchio aumenta ulteriormente nel 1994 quando il brand viene nominato designer ufficiale della squadra di Formula 1 della Ferrari. Sempre nel 2000 Nino Cerruti viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Tra i premi ricevuti a testimonianza di una carriera che ha tanto donato al gusto ed alla moda non solo italiana, ma mondiale: il Bath Museum of Costume Dress of the Year Award, Inghilterra, 1978; il Munich Fashion Week Award, 1981; il Cutty Sark Award, 1982, 1988 ed il Pitti Uomo Award, Italia, 1986. Negli ultimi anni, Cerruti è stato uno dei testimonial più convinti della campagna per la candidatura di Biella tra le città creative Unesco, partecipando ad incontri pubblici e regalando uno slogan di rara efficacia nel mese di febbraio 2019:“A volte dobbiamo avere il coraggio di essere arroganti e di fare rumore. Abbiamo nelle mani delle risorse straordinarie ma siamo i primi a gestirle con timidezza. In questo mondo se non sei un pò incosciente vieni messo in un angolo e noi in un angolo non ci dobbiamo andare».

