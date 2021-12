Capodanno in tv tra musica, conto alla rovescia e brindisi: ecco i programmi

Tutti in casa a Capodanno. Il conto alla rovescia con la tv accesa torna dunque protagonista. Niente feste in piazza, si riscopre il gusto della cena in famiglia e del brindisi con i propri cari. Ad accompagnare gli italiani nel passaggio dal vecchio al nuovo anno sia Rai1 che Canale 5 proporranno il classico show di San Silvestro. Ma ecco i principali appuntamenti con la tv di Capodanno.

Capodanno in tv - Rai1

Su Rai1 il brindisi arriverà in diretta dalle Acciaierie di Terni con uno spettacolo condotto da Amadeus. Subito dopo il messaggio del presidente Sergio Mattarella, inizierà L'anno che verrà. Tra gli ospiti, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Arisa, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata di Rai YoYo Pinocchio & Friends. Forfait dell'ultimo minuto per Gigi D'Alessio risultato positivo al tampone molecolare ("Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi").

Capodanno in tv - Canale 5

Su Canale 5 il Capodanno sarà in musica dal Teatro Petruzzelli di Bari. A condurre la serata sarà Federica Panicucci, ma non ci sarà Al Bano, costretto a casa dal Covid. Gli ospiti saranno Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade.

La serata sarà trasmessa dalle 21 in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan. Firmerà la regia Luigi Antonini.

Capodanno, gli altri appuntamenti in tv

Su Rai3 alle 21 andrà in onda l'ultimo appuntamento con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Su Italia 1, invece, ci sarà il cult di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, mentre La7 - dopo il messaggio di Mattarella - saluta il 2022 con una maratona di grandi titoli: Parenti serpenti, C'eravamo tanto amati, Siamo tutti Alberto Sordi?, Il Mattatore e Un americano a Roma.

