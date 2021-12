Franco Battiato, il tributo all'Arena di Verona diventa un album con 35 cover

Il primo Natale senza Franco Battiato avrà come colonna sonora il tributo che tanti suoi colleghi gli hanno dedicato lo scorso 21 settembre all'Arena di Verona. Uno spettacolo indimenticabile che adesso è un album già disponibile sia in doppio cd e box con 4 vinili (etichetta: International Music and Arts - distribuzione: Universal Music Italia) e sulle piattaforme digitali.

"Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato", oltre a essere un omaggio al grandissimo artista è un tour alla scoperta del suo estro creativo attraverso i generi toccati nel corso della sua carriera, dall'elettronica alla musica orchestrale, passando dal pop fino alla sperimentazione.

Nell'album ci sono i grandi successi di Franco Battiato reinterpretati da alcuni degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi 50 anni: fra questi Gianni Morandi. Fiorella Mannoia, Jovanotti, Gianna Nannini.

Con la loro voce si affronta un viaggio nell'esperienza artistica del "Maestro" registrato a settembre all'Arena di Verona e accompagnato dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti e dai musicisti che hanno seguito Battiato nell’ultima tournée.

Ci sono gli artisti di ieri ma anche quelli di oggi ad aver partecipato al tributo. Fra loro anche una lista di siciliani come Battiato: Carmen Consoli, Alice, Giovanni Caccamo, Luca Madonia, Colapesce Dimartino, Mario Incudine.

“Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato”: 35 cover, interpretate dal vivo

CD 1

SONIA BERGAMASCO E CRISTINA BAGGIO – Invito al viaggio

ARISA – Come away death

MORGAN – Come un cammello in una grondaia

ANGELO BRANDUARDI – Il re del mondo

GIANNI MORANDI – Che cosa resterà di me (Mesopotamia)

MAX GAZZE’ – Un’altra vita

CARMEN CONSOLI – Tutto l’Universo obbedisce all’amore

MAHMOOD – No time no space

CRISTINA SCABBIA E DAVIDE FERRARIO – Strani giorni

CARLO GUAITOLI – Luna indiana

EMMA – L’animale .

PAOLA TURCI – Povera patria

FIORELLA MANNOIA – La stagione dell’amore

GIANNI MAROCCOLO, ANDREA CHIMENTI, ANTONIO AIAZZI, BEPPE BROTTO – Aria di rivoluzione/Da Oriente a Occidente

SUBSONICA – Up patriots to arms

BLUVERTIGO – Shock in my town

VINICIO CAPOSSELA – La torre

EXTRALISCIO – Voglio vederti danzare

CD 2

ALICE – Io chi sono?

JURI CAMISASCA – Attende Domine (titolo originale L’esistenza di Dio)

JURI CAMISASCA E NABIL BEY – L’ombra della luce

EUGENIO FINARDI E CRISTINA BAGGIO – L’oceano di silenzio

SIMONE CRISTICCHI – Lode all’inviolato

ALICE – La cura

BAUSTELLE – I treni di Tozeur

JOVANOTTI – L’era del cinghiale bianco

LUCA MADONIA – Summer on a solitary beach

GIOVANNI CACCAMO – Gli uccelli

MORGAN E FABIO CINTI – Segnali di vita

COLAPESCE DIMARTINO – Bandiera bianca/Sentimiento nuevo

CARMEN CONSOLI, COLAPESCE DIMARTINO, GIOVANNI CACCAMO, LUCA MADONIA, MARIO INCUDINE- Centro di gravità permanente

GIANNA NANNINI – Cuccurucucù

VASCO BRONDI – Magic shop

ENZO AVITABILE E MARIO INCUDINE – Stranizza d’amuri

DIODATO – E ti vengo a cercare

© Riproduzione riservata