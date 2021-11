L'era dei Simpson sta per concludersi? Gli sceneggiatori pensano al finale

L’era dei Simpson sta per finire? Secondo voci rilanciate da La Stampa gli sceneggiatori di uno dei più grandi personaggi sinora ideati pensano a un possibile finale. In onda dal 1989, Homer e famiglia hanno rivoluzionato la tv ma la serie starebbe per chiudere. La notizia circola da marzo, in occasione dell’episodio numero 700 e adesso che ci avviciniamo alla fine dell’anno, le ipotesi e le congetture ecco che ricominciano, anche grazie a una intervista a Al Jean, uno dei creatori e showrunner. «Mi immagino l’ultimo episodio come un cerchio che si chiude, con loro che tornano allo spettacolo di Natale che c’è nel primo episodio», ha dichiarato a Times Radio. La notizia è quindi che ci si sta pensando: sembra impossibile, ma I Simpson prima o poi finiranno. Come e quando è da vedere, così come è da stabilire che tipo di finale potrebbe non scontentare i fan, ammesso che sia possibile.

Intanto i fatti: di sicuro si sa che i Simpson sono stati rinnovati per altre due stagioni e quindi una ipotetica conclusione ci sarebbe nel 2023, sottolinea ancora La Stampa. L’altra cosa certa è però che uno degli showrunner Al Jean in un’intervista a Variety di qualche mese fa ha apertamente parlato della fine della serie dopo il 2023. A quel punto gli episodi totali andati in onda saranno 757. «Non so fino a che punto possiamo andare avanti», ha dichiarato, salvo poi affermare che gli piacerebbe arrivare al millesimo episodio, un traguardo che sposterebbe la messa in onda almeno fino al 2033 (ogni stagione è composta di circa 20- 22 episodi). Parole sincere, quasi velate di sconforto, che denotano la presa di coscienza di un problema che affligge molte serie longeve e di successo ovvero come farle finire in un modo che abbia senso in termini narrativi e non faccia infuriare il pubblico più affezionato, pur nella consapevolezza che accontentare tutti è impossibile.

Andata in onda per la prima volta nel 1989, la serie I Simpson è diventata una delle più influenti nella storia della tv. Sebbene in molti ritengano che il periodo migliore in termini di creatività e umorismo sia passato e sia collocabile negli Anni 90, in questi 30 anni è stata capace di mantenersi rilevante, parte del discorso culturale della società, nonostante il peggioramento dei suoi protagonisti.

