Rgs, Rocco Hunt a Speciale weekend: "A marzo torno live"

Collaborazioni eccellenti, un piglio da rottura, la cover di Jorit: la Rivoluzione di Rocco Hunt parte già dalla copertina del nuovo album, il quinto per il rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato i due miliardi di stream totali (“quando sento queste cifre, mi sembra che non siano mie – ride lui – io credo sempre di non aver fatto ancora nulla”) e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia. Rocco Hunt ha firmato le copie e incontrato i fan alla Feltrinelli, ma soprattutto è il protagonista dello Speciale weekend di Rgs, trasmesso ieri alle 9 e alle 16, e oggi alle 8 e alle 18.

Intervistato da Marina Mistretta, Rocco Hunt ha parlato delle collaborazioni con Fabri Fibra, Gué Pequeno, Luchè,Carl Brave, Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade, i Boomdabash, Geolier, Ana Mena. “Sono tutti ragazzi con cui ho un rapporto di amicizia, a partire dai Boomdabash con cui ho lavorato già in Ti volevo dedicare con JAx”, dice Rocco. Ed è annunciato da marzo il suo ritorno sul palcoscenico per i live. Rivoluzione, prodotto da Valerio Nazo, racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dai ritornelli che restano in testa ai brani portavoce di ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane (come lo street artist napoletano Jorit) ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi. “E’ la mia rivoluzione personale, quella di un ragazzo che è partito dal niente e ce la può fare, come tutti quelli che ci credono. È un album nato dalla quarantena, per me e per tutti quelli che come me si sono fermati”.

