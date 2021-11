Il Volo canta l’arte di Morricone: musica per le nuove generazioni

Il Volo canta Morricone: da venerdì disponibile in tutto il mondo il loro personale omaggio al compositore con «Il Volo sings Morricone». Un nuovo lavoro discografico per il trio che ha messo in piedi un album pieno di collaborazioni e che prenderà forma a partire da venerdì. In più, in programma anche con il nuovo tour mondiale, a partire da marzo 2022.

Un disco corposo - in uscita con Epic e Sony Music - con un sound unico e impreziosito dal trio musicale che, in 14 brani, riprendono tutto quello che per loro è stato il maestro Morricone.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Vincenzo Burgio

