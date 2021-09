Apre il centro teatrale dell'Università di Catania, sarà una fucina di talenti

«Un luogo per le studentesse e gli studenti, aperto e frequentato di giorno e di sera, una vera e propria fucina d’arte per i giovani, con la collaborazione di tutte le più importanti istituzioni culturali della città». Diventerà questo, negli auspici del rettore Francesco Priolo, il nuovo Centro universitario teatrale Unict, che è stato presentato questa mattina alla città in presenza del sindaco Salvo Pogliese.

Lo spazio, sito nei locali di Palazzo Sangiuliano che ospitarono il prestigioso e storico Teatro Machiavelli, verrà utilizzato come luogo di elezione per la formazione nel campo delle discipline e dei linguaggi artistici attraverso attività performative, iniziative di ricerca e di studio, sperimentazione nel campo della comunicazione multimediale. «Nel solco della migliore delle tradizioni dei centri teatrali d’Ateneo - ha aggiunto il rettore -, questo è uno spazio che apriamo all’intera città e ci auguriamo che possa stimolare e coltivare la creatività studentesca, così come previsto dal progetto approvato dagli organi di governo dell’Università di Catania per il rilancio dello spazio teatrale inaugurato nel 1864 dalla famiglia Grasso».

«Ringrazio il rettore e l’Università di Catania - ha sottolineato il sindaco Pogliese -, la riapertura di questo splendido luogo è un grande regalo all’intera città, e siamo pienamente disponibili a contribuire alle attività attraverso un percorso sinergico e condiviso anche con le altre istituzioni culturali».

© Riproduzione riservata