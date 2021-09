Vasco Rossi annuncia il nuovo album, "Siamo qui". Uscirà il 12 novembre

Si intitola «Siamo qui» il nuovo album di Vasco Rossi, in uscita il 12 novembre. È lo stesso rocker a darne notizia in «anteprima esclusiva mondiale abusiva» ai suoi follower, mentre mancano due mesi alla sua pubblicazione.

Della canzone «Siamo qui», quella che ha dato l’avvio all’intero nuovo lavoro, è stato girato un video in Puglia (località Spinazzola nelle Murge) per la regia di Pepsy Romanoff. Negli stessi giorni gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto) dove Vasco, non solo trascorre le sue vacanze da oltre dieci anni, ma prepara anche i concerti, convocando tutta la produzione lì. Già «Cittadino della Puglia creativa» con Nichi Vendola (2014), da oggi è anche castellanetano, «come Rodolfo Valentino».

Da oggi lunedì 13 settembre parte il preorder dell’album su Amazon.it. Disponibili in diverse versioni: un doppio LP colorato e autografato, 2LP nero standard, cd Deluxe Amazon, cd Digipack e un box deluxe numerato, in edizione limitata e numerata di 2000 copie: contiene il cd, 2LP Neri, 45 giri col singolo «Siamo qui», 45 giri con 2 versioni in acustico, una t-shirt e un cappellino col logo dell’album, un libro fotografico.

La copertina di «Siamo qui»

Sul fronte del palco ottime notizie per Vasco. Oltre 60.000 biglietti già acquistati per la prima data a Trento il 20 maggio 2022. Trento Evento Speciale è l’unica data con biglietti in vendita e disponibili, al momento. Per le altre è già tutto «sold out», si tratta delle date inizialmente previste nel 2020 riprogrammate, causa Covid, per il 2022.

© Riproduzione riservata