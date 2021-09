“La terra incontra il mare”, la regata che promuove le eccellenze gastronomiche siciliane

Torna la regata del gusto "La terra incontra il mare", un tour di sette giorni per promuovere le eccellenze del patrimonio gastronomico siciliano. Un percorso nel Mediterraneo da Ustica a Castellammare del Golfo, toccando le isole Egadi per proseguire fino a San Vito Lo Capo. L'iniziativa è promossa da Premiati Oleifici Barbera e organizzata da Atmosfere Siciliane, società del Gruppo Barbera.

Simbolo dello stile di vita italiano e protagonista delle nostre tavole, l’olio extravergine d’oliva è uno dei fili che ha tracciato le rotte nel bacino del Mediterraneo facendo incontrare uomini e storie, culture e saperi ancestrali. Ed è sul mare e sulle isolette che lo punteggiano che torna a promuoversi grazie alla regata del gusto La Terra Incontra il Mare, giunta alla 12^ edizione, promossa da Premiati Oleifici Barbera ed organizzata da Atmosfere Siciliane, società del Gruppo Barbera nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico siciliano con un focus su alcune eccellenze DOC, DOP e IGP dell’Isola.

Un tour di sette giorni che vedrà la barca a vela della manifestazione far tappa a Castellammare del Golfo per poi proseguire a vele spiegate verso Favignana, Marettimo e Levanzo e toccare, infine, lo splendido borgo marinaro di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. L’equipaggio a bordo della barca a vela, salpata lo scorso 10 settembre dal porto di Palermo e che ha già fatto tappa nell’isola di Ustica, distribuirà alle imbarcazioni in rada una graziosa borsa in tela con all’interno del materiale informativo ed una bottiglietta di olio evo da 100 ml.

“Il mar Mediterraneo è stato per tre millenni al centro di floridi scambi commerciali e culturali, un luogo attraverso il quale numerosi popoli si sono mossi, diffondendo le proprie culture e colture, tra cui l’ulivo – afferma Manfredi Barbera, Amministratore di Premiati Oleifici Barbera –. Un habitat complesso con una moltitudine di storie da tramandare e ancor oggi questo mare vuole essere il mezzo per continuare a promuovere la coltura dell'olivo, la grande eccellenza della produzione olearia siciliana e al tempo stesso la storia della nostra azienda fondata nel lontano 1894”.

Ed in linea con la filosofia produttiva di Premiati Oleifici Barbera, anche per questa edizione si è deciso di incontrare i turisti, che hanno scelto il mare siciliano, muovendosi a bordo di una barca a vela. “Una scelta ecosostenibile – aggiunge Barbera- la stessa che caratterizza ogni azione della nostra azienda. Diverse sono infatti le certificazioni adottate per garantire la qualità dei nostri oli al consumatore e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente come il certificato ICEA per il biologico, la Carbon Footprint per la riduzione delle emissioni di CO2 e la certificazione CSQA sulle Filiere Sostenibili”.

Le tappe *

● 13 settembre 2021: Castellammare del Golfo – Favignana

● 14 settembre 2021: Favignana

● 15 settembre 2021: Favignana - Marettimo - Favignana

● 16 settembre 2021: Favignana - Levanzo - Favignana

● 17 settembre 2021: Favignana - San Vito Lo Capo

*Il Programma potrebbe subire variazioni dovute alle condizioni meteo

