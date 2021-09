Torna martedì 7 settembre Ditelo in diretta. Su Rgs le vostre segnalazioni ma anche gli approfondimenti sull'epidemia da Covid 19. Questa settimana in onda martedì, mercoledì e venerdì dalle 7 all 9. Conduce Cristina Arcuri. Il contatto è 335.8783600.

© Riproduzione riservata