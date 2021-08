"E' stata la mano di Dio", il trailer dell'ultimo film di Paolo Sorrentino

Un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso. Uno dei film più attesi in concorso al prossimo 78esimo festival di Venezia è "E’ stata la mano di Dio", il nuovo lungometraggio biografico di Paolo Sorrentino. Prima proiezione a Venezia per il 2 settembre, il film è prodotto da The Apartment per Netflix.

Giovinezza, morte dei genitori, passione incontrastabile per il calcio e per Maradona, c’è tutto questo nel film biografia del regista premio oscar.

"Maradona mi ha involontariamente salvato la vita - ha raccontato il regista in passato -. Ho perso i miei genitori a 16 anni, quando loro erano andati nella nostra casa di montagna a Roccaraso, in cui di solito andavo anche io. Quel fine settimana però non sono andato perché volevo vedere Maradona e il Napoli giocare con l’Empoli, il che mi ha salvato la vita".

Qualche settimana fa il regista, per presentare il film, aveva scritto un messaggio adornato di poesia sul suo account instagram: ‘’Da ragazzi, il futuro ci sembra buio. Barcollanti tra gioie e dolori, ci sentiamo inadeguati. E invece il futuro è là dietro. Bisogna aspettare e cercare. Poi arriva. E sa essere bellissimo. Di questo parla E' stata la mano di Dio. Senza trucchi, questa è la mia storia e, probabilmente, anche la vostra.’’

Il Vesuvio che erutta, uno straordinario lavoro di luci e fotografia che conducono lo spettatore nella scoperta dell’universo chiuso e inaccessibile di un Paolo Sorrentino giovane. E poi c’è Napoli, sempre in primo piano. Queste sono le prime emozionanti immagini del Teaser Trailer ufficiale di ''E' stata la mano di Dio’. Il film uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix dal 15 dicembre 2021.

