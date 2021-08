Le Cordepazze live all'Ellenic Music Festival di Agrigento

Mercoledì 18 agosto le Cordepazze si esibiranno live all’Ellenic Music Festival di Agrigento (Piano San Gregorio, ore 20). La band palermitana salirà sul palco con Alfonso Moscato (voce, chitarra), Francesco Incandela (violino, mando elettrico, synth), Vincenzo Lo Franco (batteria), Carmelo Drago (basso) e Fabrizio Fortunato (synth e tastiere). Presenterà i brani del nuovo disco in uscita in autunno. Le prossime date siciliane, in aggiornamento, sono il 3 settembre al Perditempo di Barcellona Pozzo di Gotto e il 18 settembre in occasione della rassegna Jazz del Brass Group, a Palermo.

Il terzo album della band è stato anticipato dai singoli con video dei brani Operativo, metafora della meccanica che rapisce la coscienza umana, del ciclo del consumo che si sostituisce al ciclo della vita, e Mercedes-Benz (c’eravamo tanto armati), storia d'amore combattuta tra i bar e gli inseguimenti, crisi e solitudini dei protagonisti. Il video della live session (regia e montaggio a cura di Lenny Mellow), è stato girato a I Candelai di Palermo.

Vincitori del Premio De Andrè nel 2007, le Cordepazze esordiscono nel 2008 con I re quieti (Monnalisa srl), album che cattura subito l’attenzione di stampa e pubblico. Nello stesso anno sono ospiti del Premio Tenco e la nota rivista musicale XL assegna 5 stelle all’album, inserendo il singolo La Sinfonica Sociale nella Migliore compilation possibile del mese di dicembre. Nel 2009 vincono, a Musicultura Festival, il Premio della Critica, nel 2010 vanno in tour con Paola Turci per i teatri storici delle Marche, suonano al Live Forum di Assago con Morgan e prendono parte a La leva cantautorale degli anni zero, il doppio cd realizzato dal Club Tenco e dal Mei per valorizzare la nuova canzone d’autore. Vincono anche la Targa d’Argento alla Mostra del Cinema dello Stretto e il Premio Miglior Videoclip al Festival Fatevi i corti vostri di Matera. Nel 2013 esce il loro secondo album, L’arte della fuga, di cui fa parte La Rivoluzione, brano che li porta nel 2014 a vincere per la seconda volta il Premio della Critica a Musicultura. Nel 2020 le Cordepazze tornano a produrre nuova musica assieme al produttore Roberto Cammarata (La Rappresentante di Lista, Waines, Omosumo).

