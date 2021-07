Tre concerti in Sicilia per Arisa: «Questa terra mi mancava»

Da Partanna ad Enna, ma passando per Zafferana Etnea: Arisa pronta a calare il tris in Sicilia con il suo Ortica special tour. Da domenica (1 agosto) a martedì (3 agosto), la cantante di Sincerità porterà sui palchi siciliani i suoi ultimi singoli e le canzoni più amate del suo repertorio.

Una mini-tournée che inizierà domenica all’Anfiteatro di Partanna (in provincia di Trapani) e che si sposterà il giorno dopo a Zafferana Etnea - all’Anfiteatro Falcone Borsellino - prima di chiudersi, martedì, al Castello di Lombardia di Enna. La cantante torna sul palco, dopo le sue esperienze in tv, assieme al pianista palermitano Gioni Barbera ed al producer Jason Rooney. «Sono alla continua ricerca di nuovi obiettivi - dice Rosalba Pippa, vero nome di Arisa -. è la mia linfa vitale. Sogni nel cassetto? Tanti. Quando smetterò di sognare morirò».

Ortica special tour: live pieni di valori…

«Saranno concerti dinamici, fatti di emozioni e grande ritmo. I temi sono l’amore sentimentale, quello per la gente ma anche per i diritti. Nel senso che in molte delle canzoni, che abbiamo pensato e scritto, cerchiamo di scardinare alcuni stereotipi che riguardano chiusure, come il tema Lgbt o l’accettazione».

Tre concerti nell’Isola.

«Il mese di agosto è pieno, molto pieno e non poteva mancare la mia amata Sicilia. L’anno scorso l’abbiamo vista solo con il binocolo e quest’anno stiamo recuperando. Faremo tre tappe, una dietro l’altra, e sono felice perché questa terra mi mancava».

Qual è il suo legame con la Sicilia?

«Ho iniziato a fare questo mestiere con un autore palermitano, Giuseppe Anastasi, che è stato anche il mio primo compagno. Lui mi ha dato tantissimo, ha scritto per me canzoni come Sincerità, La notte e Controvento. Anche il mio pianista, Gioni Barbera, è palermitano. In sostanza, devo molto alla Sicilia, penso che sia una terra che ha creato delle menti».

Si è ripromessa di fare qualcosa prima di andare via?

«Spero di avere il tempo per fermarmi a mangiare il panino c’a meusa. L’ho mangiato solo una volta, molto tempo fa, con Antonio Dimartino a Palermo».

E sul pubblico?

«Caldo, generoso e con la voglia di emozionarsi. Le persone ci tengono a vederci e quindi cercherò di premiarle mettendo cuore, anima e voce, sperando di averne più che posso».

Come ha vissuto la pandemia?

«Da sola con i miei cani. Però non è andata male, ho scritto tanto ed ho capito cosa volevo fare. Ho anche preso delle decisioni importanti, come iniziare a scrivere le mie canzoni, e mi sono messa in proprio. Certo, c’è anche la stanchezza di dover continuare vivere di rinunce».

Com’è stato partecipare ad un Festival di Sanremo senza pubblico?

«C’era un po’ di sconforto ed ho cercato di fare del mio meglio. Ho provato a non guardare mai la platea, immaginando che il mio pubblico fosse l’orchestra. Per fortuna Amadeus si è occupato di ognuno di noi come fosse un amico. Ha provato a non farci sentire la differenza, è stato molto umano».

Arisa: cantante, attrice, giudice e…

«Non so chi sono, vivo e basta ed è una considerazione che dovremmo fare tutti poiché siamo in continuazione evoluzione. Non so chi sono e non mi vergogno a dirlo, so per certo che mi impegno nel lavoro. La mia missione? Comunicare me stessa con tutte le mie forze, sul resto non mi faccio domande su chi sono ma su come mi comporto».

Comunicare se stessa?

«Cerco di esprimere sempre la mia anima ed i miei desideri. E provo a farlo attraverso la musica, raccontando con un componimento artistico ciò che magari non potrebbe essere accettato per via dei pregiudizi. La musica addolcisce tutto perché va dritta al cuore delle persone».

