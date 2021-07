Il nuovo show dei Sansoni: tappa a Palermo, Gela, Castellammare del Golfo e Mussomeli

I Sansoni, nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone, annunciano il loro ritorno sulle scene con lo spettacolo I Sansoni (ma non troppo).

Si tratta di un nuovo show dei due attori comici palermitani. I due sul palco racconteranno il loro rapporto fraterno.

Lo show farà tappa in diverse zone della Sicilia. Queste le date:

Villa Filippina, Palermo - 11 agosto

Mura Timoleontee, Gela - 13 agosto

Arena delle Rose, Castellammare del Golfo - 17 agosto

Parco Urbano San Genco, Mussomeli - 21 agosto

I Sansoni sono sempre più un certezza sul web, con oltre 400 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni.

La loro carriera ha anche toccato la tv, con diverse esperienze come Paperissima Sprint insieme a Maddalena Corvaglia. E ancora, “Top5 - Ciao Darwin”, “Il Festival di Castrocaro” in qualità di ospite. Edizione questa condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in diretta su Rai2. Ultimamente hanno firmato una rubrica quotidiana all'interno del programma “Ogni Mattina” in onda su Tv8 condotto da Adriana Volpe.

© Riproduzione riservata