Clementino e Rkomi a Speciale Weekend su Rgs

Una musica che affonda le sue radici nell’hip hop, certo, ma che progressivamente si sta trasformando in qualcosa di totalmente diverso e caleidoscopico. È lo stesso Rkomi a raccontare la sua mutazione a partire da questo nuovo album, Taxi Driver, ai microfoni di Rgs, Radio Giornale di Sicilia.

L’ex rapper, oggi cantautore (Mirko Manuele Martorana, neanche trentenne, cresciuto a Milano) è infatti il nuovo protagonista dello Speciale Weekend della radio del Giornale di Sicilia, in onda stamattina alle 9 e domani alle 6 e alle 17, seguendo di poco un’intervista a Clementino che domani alle 16,10 racconterà invece il suo nuovo singolo, Señorita.

Rkomi parlerà invece del nuovo album, trainato dal singolo (di fatto ai primi posti in tutte le radio) Ho spento il cielo, con guest Tommaso Paradiso, l’ex leader di TheGiornalisti. Da astro nascente della nuova wave rap italiana, ad una transizione verso sonorità più sfumate e con Taxi Driver si spinge ancora più lontano.

«È un progetto frutto di un lungo lavoro su me stesso e sulle mie canzoni, alla ricerca di nuovi stimoli. Le parole hanno lo stesso peso della musica e degli arrangiament i». Ho spento il cielo con Tommaso Paradiso, è un esempio di questo nuovo corso, ma nell’album ci sono anche collaborazioni con Gazzelle, Ariete, Irama e Gaia e con esordienti quasi assoluti come Tommy Dali.

Ma domenica Rgs ospiterà anche il rapper Clementino: vera sorpresa come coach di The Voice Senior, Maccaro Clemente (è il suo vero nome!) in questo nuovissimo Señorita duetta con Nina Zilli, e ipoteca degnamente il suo posto in prima fila come tormentone estivo: è un brano fresco e coinvolgente a cui collaborano anche Rocco Hunt e Federica Abbate.

