Musei sempre più innovativi, le iniziative al parco della Valle dei Templi e al Salinas di Palermo

Nell'ambito della giornata internazionale dei Musei, organizzata dall'Icom "(international council of museums Italia), la Sicilia è stata protagonista di due iniziative che hanno coinvolto rispettivamente il parco archeologico deIla Valle dei Templi ad Agrigento e il museo archeologico regionale Antonio Salinas.

Il parco archeologico della Valle dei Templi ha messo in atto un esperimento di consultazione in streaming per parlare del ruolo del Museo nel terzo millennio, analizzando in particolare il museo archeologico Pietro Griffo sempre ad Agrigento. Obiettivo, "acquisire la consapevolezza che un museo deve appartenere innanzi tutto alla comunità in cui si trova, in quanto parte integrante ed essenziale del territorio".

Presso il museo archeologico regionale Salinas invece è stato avviato il progetto “Salinas 2.0”, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro con la scuola Ferrara di Palermo. Archeologi del museo, docenti e studenti insieme per conoscere il patrimonio culturale attraverso nuove tecnologie digitali e social.

"I Musei – ha detto l'assessore Samonà intervenendo alla diretta streaming - sono corpi vivi, che dialogano con il visitatore".

© Riproduzione riservata