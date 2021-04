I Ricchi e Poveri e Pacifico ospiti di Speciale Weekend su Rgs: viaggio nella musica di ieri e di oggi

Sempreverdi e combattivi, i Ricchi e Poveri si sono uniti a Josè Feliciano per recuperare Che sarà a cinquant’anni di distanza. Invece Pacifico pesca nella sua voglia onnivora da cinefilo e firma Gli anni davanti, per la colonna sonora di Genitori Vs. Influencer.

Due modi diversi di restare sulla breccia, ma sono tutti pronti a raccontarli ai microfoni di Rgs: Marina Mistretta intervisterà infatti prima i Ricchi e Poveri domani alle 15,10 e poi, un‘ora dopo, anche Pacifico.

Una vera e propria domenica immersa nella musica, di ieri e di oggi, completata dalle repliche dello Speciale weekend dedicato a Madame. Partiamo dal gruppo, inossidabile più che mai soprattutto dalla reunion: Angela Brambati e Angelo Sotgiu ritrovano la strada con Franco Gatti e Marina Occhiena e propongono 21 tracce, i loro più grandi successi dagli anni ’60 agli anni ’90 per la prima volta eseguiti dal gruppo nella sua formazione originaria. Pezzi profondamente riarrangiati e rivisitati con sonorità moderne: proprio come Che sarà, appena pubblicata come singolo e interpretata in studio con Josè Feliciano.

«Siamo felici insieme e questi cinquant’anni sono tutti qui. Ci rimettiamo in gioco: siamo dotati di questa forza che ci unisce ed è alla base della nostra amicizia. Questo album è la sintesi di tutta la nostra vita musicale, compresa Marina che non c’è stata per un po’ di tempo - raccontano i Ricchi e Poveri - abbiamo ricominciato da zero, rifatte le basi e ricantati anche quei pezzi in cui Marina era assente».

Reunion che ha preso corpo nello scorso Sanremo in occasione del primo cinquantennio di La prima cosa bella Ora è arrivata Che sarà, con Josè Feliciano. «Lo aspettavamo ma il covid ha deciso altrimenti: ci siamo accontentati del video, eravamo gasati, se ci passate questo termine da ragazzini. Ma Josè arriverà appena sarà possibile».

Un singolo che esce anche in vinile. «By origin! A Genova aspettavamo le navi dall’America per ricevere gli “acet ato”, i vinile laccati dopo la registrazione. Sapere che oggi il caro buon vecchio disco è tornato di moda, ci fa sentire meno lontani». La Sicilia li aspetta.

«Abbiamo cantato ovunque, anche dove non c’era un palco! Torneremo».

Per Pacifico si tratta invece di una canzone che farà parte della colonna sonora di Genitori Vs. Influencer, il film di Michela Andreozzi con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, su Sky Cinema Uno e Now Tv. E proprio dall’amicizia tra Pacifico e Fabio Volo, è partito il progetto di Gli anni davanti.

«In realtà non vedevo l’ora di riprendere a lavorare con le immagini. Sono un cinefilo devoto e onnivoro, amo i blockbuster come i film d’autore con tre linee di dialogo – ride il cantautore milanese - non volevo fosse un pezzo consolatorio, è più la presa di coscienza che siamo in mezzo alla vita, e molto succede oltre le nostre previsioni e il nostro controllo».

Tutto è nato dall’attore, quindi. «La regista mi ha contattato tramite Fabio Volo, amico sempre generoso. Con Michela Andreozzi non ci siamo mai incontrati, ci siamo solo scritti e parlati. Eppure, la sintonia è stata naturale e immediata. Mi ha citato riferimenti che erano gli stessi miei, aveva la stessa necessità di trovare un commento sonoro al film che fosse luminoso, incoraggiante. Ho scritto e suonato quasi tutto da solo, nel mio studiolo parigino, il Pippapà, in pieno lockdown».

Parliamo di Sanremo: Pacifico è co-autore dei testi di due brani, Ti piaci così di Malika Ayane e Bianca luce nera degli Extraliscio. «Sappiamo che il pubblico è determinante, e quando le persone si fanno toccare, prende tutto un senso: con questi pezzi è successo proprio così».

