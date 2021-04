Alessandra Amoroso torna a cantare dal vivo: concerto drive-in contro la crisi dello spettacolo

A due anni dal suo ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna con due brani inediti: Piuma (già disponibile) e Sorriso Grande (da domani in radio).

E lo ha fatto con un evento streaming su A-Live, esibendosi con la sua band su un palco costruito per l’occasione

davanti al Palazzo dello sport di Roma che tante volte in 12 anni di carriera ha ospitato i suoi concerti.

«Grazie a tutti per essere venuti qui - ha detto la cantante rivolgendosi alla manciata di automobili autorizzate ad assistere all’esibizione, una sorta di mini drive-in per ospitare le maestranze che hanno reso possibile questo evento e che da anni collaborano con l’artista nella produzione dei suoi show -. A me esplodeva il cuore di gioia appena sono arrivata, perché credo in quello che faccio, credo in quello che dico. É ed è stato un momento molto particolare nella mia vita e nella vita di tutti, ma io continuo a sperare, a credere e a crederci».

Oltre ai due nuovi singoli, Alessandra ha cantato alcuni brani del suo repertorio per circa un’ora di live.

«Ho sempre creduto nella magia della musica. Ho sempre cercato di raccontarmi tramite essa - ha detto ancora Alessandra Amoroso -. É stato davvero molto emozionante ricantare, cantare i miei brani e stare con voi tutti».

A fine concerto ha poi lanciato un messaggio di speranza: «Siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata fatta di musica, parole e tanto sentimento. Quando a volte la vita ci mette davanti a situazioni complicate e difficili da gestire, l’unica opportunità che abbiamo è trarne vantaggio, come un grande insegnamento. Arriva un momento preciso in cui devi scegliere cosa e come viverlo ed è in quel momento che ho deciso di guardare tutto con una nuova prospettiva ed è lì che ho ritrovato me stessa. Spero con tutto il cuore che possa essere così anche per voi».

I brani sono due fotografie di momenti della vita di Alessandra che ha deciso di raccontare. Piuma è un brano che

nasce da un momento di paura e di solitudine: due emozioni che nell’ultimo anno hanno accomunato molte persone. Se all’inizio del brano queste emozioni, sommate al dolore per la fine di un amore, pesano come macigni sul petto, alla fine portano a reagire e raggiungere una nuova consapevolezza.

Una consapevolezza che porta a «Sorriso Grande», brano solare ed energico che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce.

«Ci tenevo a presentare di persona questi due brani così importanti per me e a trasmettere tutta l’emozione che mi danno. Non potendolo fare davanti a tutto il mio pubblico in questo momento ho deciso di farlo almeno davanti alla mia meravigliosa famiglia itinerante, che ora è in grande difficoltà a causa della pandemia».

«Piuma» è stato scritto da Alessandra Amoroso insieme a Davide Petrella ed è prodotto da Francesco «Katoo» Catitti mentre «Sorriso grande» è stato scritto da Davide Petrella ed è prodotto da Dario Faini.

