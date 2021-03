Design: morto Francesco Trabucco, ideò il bidone aspiratutto

È morto a Milano Francesco Trabucco, architetto e designer, vincitore di premi internazionali, fra cui due compassi d’oro, con opere che si trovano nelle collezioni di grandi musei internazionali come il Moma di New York, curatore per due volte della sezione italiana della Triennale di Milano e fra i fondatori della Scuola del Design del Politecnico di Milano.. Nato nel 1944, non aveva ancora compiuto 77 anni.

Fra i suoi progetti più famosi quello del bidone aspiratutto di Alfatec e la lampada Bliz per Stilnovo, e una serie di prodotti per Vortice. Dopo la laurea al Politecnico ha iniziato ad occuparsi di urbanistica, ha collaborato con maestri come Marco Zanuso.

"Io non mi sono mai posto come un maestro. In qualche modo - ha raccontato in una intervista - anzi in un videoritratto realizzato dagli studenti del Laboratorio di Progetto della Comunicazione Visiva del Politecnico - si insegna solo quello che si è. È impossibile mentire. E si insegna con quello che si sa"."Progettare significa sempre immaginare qualcosa che non c'è, vuol dire sempre costruire un pezzo di futuro, materializzarlo. Il nostro lavoro di progettisti - ha spiegato - è di costruttori di futuro".

© Riproduzione riservata