"La Sicilia delle donne", al via la prima edizione di un festival tutto al femminile

“La Sicilia delle donne”, è il titolo della prima edizione di un Festival tutto al femminile, diretto da Marinella Fiume e Fulvia Toscano. Il ricco cartellone sarà presentato lunedì 8 marzo, in occasione della Giornata dei diritti della Donna. Spiega la scrittrice Marinella Fiume: "Alla chiamata hanno risposto ben 34 realtà, in rappresentanza di tutte le nove province dell’isola".

Trentaquattro le “donne in scena” siciliane che saranno raccontate da Comuni, associazioni, teatri, singoli studiosi che hanno con entusiasmo aderito alla iniziativa. In diretta streaming, anche con contributi video, torneranno alla luce le storie di donne di Sicilia, più o meno note, di cui recupereremo i volti, le voci, i gesti, la memoria, per riconsegnarle alla comunità nella loro essenza e nella loro consistenza storica. "Inizia così il nostro viaggio nella Sicilia delle donne - continua la Fiume - che ci condurrà alla scoperta di un’altra isola, insomma sarà l’altra metà del viaggio. Ci accompagneranno, anche, le straordinarie immagini della mostra 'Memorie di una tessitrice di giorni' dell’artista Stefania Pennacchio".

Tra le donne che hanno aderito all'iniziativa: Sakiko Chemi, Katia Di Blasi, Mariada Pansera e Giovanna Toscano, indispensabili, considerate dalle organizzatrici "protagoniste di questo lavoro, insieme a tutti gli straordinari compagni di viaggio che hanno accettato di condividere questa singolare avventura".

Le direttrici artistiche, Marinella Fiume, scrittrice e curatrice dell’unico esistente dizionario “Siciliane – Dizionario biografico (2006)”, e Fulvia Toscano, anima del Festival di successo NaxosLegge, per questa Prima Edizione 2021 hanno puntato sul tema “DONNE IN SCENA”, perchè ne saranno protagoniste le tante donne di Sicilia contemporanee che hanno dominato i palcoscenici come musiciste e cantanti, capocomiche e attrici di cinema e teatro, scenografe, danzatrici.

Il festival avrà la formula dell’evento (in presenza e in digitale) diffuso nei territori dove queste artiste hanno operato, dove il loro straordinario talento è fiorito.

