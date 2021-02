Università: nasce AteneiOnline portale di orientamento ai corsi di laurea in Dad

Nasce AteneiOnline, il portale dedicato ai Corsi di Laurea Online offerti dalle Università italiane. Grazie alle valutazioni ufficiali di Anvur e a un numero verde dedicato, il servizio aiuta gli studenti a orientarsi nella scelta dei corsi a distanza. In un periodo in cui due insegnati su tre auspicano il mantenimento della Didattica a distanza sino alla fine dell’emergenza sanitaria anche la formazione universitaria si sposta sempre più online, con il 75% dei docenti universitari che si dichiarano soddisfatti dei risultati di questa metodologia e un aumento a doppia cifra degli iscritti alle università telematiche anno su anno (dati Inapp/ Unires / Miur). È in questo contesto che si colloca il lancio del portale AteneiOnline, nato con l’obiettivo di assistere lo studente nella complessa scelta del corso di laurea online più idoneo alle proprie esigenze. Il sito, accessibile all’indirizzo https://www.ateneionline.it, raccoglie infatti più di 120 schede di facile consultazione dedicate ai Corsi di Laurea Triennali e Magistrali disponibili oggi presso le 11 Università Telematiche riconosciute dal Ministero dell’Istruzione.

L’offerta formativa indicizzata sarà inoltre presto ampliata, andando a includere anche Master Universitari di Primo e Secondo Livello e corsi erogati in modalità e-learning da università di tipo tradizionale. Attivato in abbinamento al portale anche uno Sportello di Orientamento Universitario accessibile al numero verde 800.82.84.74, in grado di assistere gli studenti tanto nella scelta dell’Ateneo quanto nel processo di immatricolazione. Il servizio è gratuito, grazie al contributo delle principali università telematiche coinvolte nell’iniziativa.

La scelta del corso di studi più idoneo alle proprie esigenze è una attività tanto importante quanto delicata, ed è bene che le informazioni che la guidano siano chiare, esaustive ed ufficiali. Fondamentale è stato quindi per l’iniziativa il supporto fornito da Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), grazie alla quale sul sito sono presenti - oltre a schede dettagliate relative ad ogni Ateneo e Corso di Laurea - sintesi approvate delle più recenti valutazioni ufficiali disponibili per ciascun ateneo.

"Missione di Anvur è quella di promuovere la qualità del sistema universitario attraverso modelli valutativi tanto nella ricerca quanto nell’attività didattica. La pubblicità e la trasparenza delle valutazioni effettuate e le analisi raccolte nei nostri rapporti periodici offrono peraltro informazioni preziose anche ai potenziali studenti nella scelta informata dei propri percorsi di studi.» ha commentato il Prof. Antonio Uricchio, Presidente del Consiglio Direttivo di Anvur.

"La formazione a distanza è storicamente oggetto di pregiudizio, ma i tempi stanno rapidamente cambiando. Il contributo di Anvur è stato fondamentale non solo a creare uno strumento di scelta quanto più affidabile e completo, ma anche a valorizzarne i contenuti e le intenzioni". ha concluso Matteo Monari, Fondatore di AteneiOnline. AGI

