Youtube, Capo Plaza è l'artista più seguito in Italia

Con un incremento negli ascolti che sfiora il 250%, è Capo Plaza a guidare la classifica degli artisti più seguiti su YouTube in Italia nell’ultima settimana; il salto fino alla vetta della chart è dovuto al successo di «Plaza», ultima fatica discografica del trapper salernitano. Scende dunque in seconda posizione il collega Sfera Ebbasta al quale non bastano i quasi sei milioni di ascolti raggiunti negli ultimi sette giorni. Passo indietro anche per Alessandra Amoroso che perde il 14,5% dei suoi click rispetto ad una settimana fa.

Ma i numeri di Capo Plaza ancora non gli permettono di ritagliarsi un posto sul podio dei brani più ascoltati dove con un balzo troviamo al primo posto MV Killa, Yung Snapp ed Enzo Dong, tre rapper della scuola partenopea che insieme hanno confezionato il brano «SPLASH». Riprendono quota i tormentoni estivi, il podio infatti lo completano «A un passo dalla luna», duetto tra il nostro Rocco Hunt e la spagnola Ana Mena, e «Karaoke», ritorno alla collaborazione estiva tra i salentini Boomdabash e Alessandra Amoroso. Passando alla sezione dedicata ai videoclip, conferma la prima posizione Vasco Rossi con il video di «Una canzone d’amore buttata via» che negli ultimi sette giorni sfiora il milione e mezzo di click. Nuova entrata direttamente al secondo posto per Capo Plaza con «Non fare così», una delle sedici tracce del suo nuovo album. Sul gradino più basso del podio si confermano i producer Takagi & Ketra con il nuovo singolo «Venere e Marte», brano cantato dalla coppia inedita formata da Marco Mengoni e Frah Quintale. Ed è sempre Capo Plaza a guidare la classifica dei brani più trend della piattaforma, la canzone è di nuovo «Non fare così» che in una settimana ha collezionato oltre un milione e mezzo di ascolti.

Impennata di click anche per Michele Bravi, che torna alla musica dopo diversi anni di pausa con l’album «La geografia del buio» in cui è contenuto il brano «Mantieni il bacio», rifiutato per la gara al Festival di Sanremo da Amadeus ma che oggi rilancia la carriera dell’ex vincitore di X-Factor. Chiudono il podio Emma Marrone e Alessandra Amoroso con «Pezzo di cuore», il duetto tra le due ex vincitrici di «Amici di Maria De Filippi» a lungo richiesto dai loro fans.

